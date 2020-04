Vor allem gegen Ende des ersten Quartals 2020 zog demnach die Nachfrage nach Inhaltsstoffen für Hygieneprodukte wie Seife, aber auch für verpackte Nahrungsmittel wie Snacks und Gesundheitsprodukte deutlich an. Dies dürfte auch mit dem Kaufverhalten der Endverbraucher in der derzeitigen Corona-Krise zusammenhängen. "Solange die Lieferkette - von unseren Lieferanten bis zu den Regalen im Geschäft - funktioniert, werden wir in der Lage sein, auf diese Nachfrage zu reagieren, die meiner Meinung nach bestehen bleibt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...