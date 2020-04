flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI (West Texas ...

Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Mai-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX bewegte sich rund um die Ausgabe der wöchentlichen Lagerbestandsdaten der EIA um die 24 US-Dollar. Der Lageraufbau betrug 15,177 Millionen Fass. Die Konsensschätzungen gingen von einem Aufbau von 9,3 Millionen Fass aus. Mit dem Stand des 08. April 2020 gibt es für 316 Millionen US-Bürger bereits in 42 Bundesstaaten sogenannte "stay-at-home-orders". Dies bedeutet, dass die Mobilität der US-Bürger zum gegenwärtigen Zeitpunkt massiv eingeschränkt ist. Aus diesem Grund erscheint es nur logisch, dass die Nachfrage nach Rohöl und Rohölderivaten enorm gesunken ist und im Umkehrschluss auch ein hoher Lageraufbau stattfindet. Dieser könnte in den nächsten Wochen weiterhin hoch bleiben. Dies war aber am späten Abend nicht mehr relevant, als plötzlich doch von einer Reihe von Förderkürzungen mit einem Volumen von 10 Mio. Fass pro Tag die Rede war. Der WTI-Mai-Kontrakt lag kurz vor dem US-Handelsschluss mit über 11 Prozent im Plus.

Zur Charttechnik: Unverändert wäre auf den Kursverlauf vom letzten Verlaufstief des 30. März 2020 bei 19,27 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 03. April 2020 bei 29,13 US-Dollar abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher ermitteln zu können. Die Widerstände wären weiterhin bei den Marken von 29,13 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 30,58/31,47/32,90 und 35,23 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 25,37/23,04/21,60 und 19,27 US-Dollar in Betracht.



