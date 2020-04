Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 ISIN: DE0007472060) befindet sich auf Erholungskurs. Nachdem sie wegen der Corona-Krise schwere Verluste hinnehmen musste, konnte sie in der ersten Aprilwoche wieder deutlich zulegen. So konnte die Aktie am 02. April die 100-Euro-Marke hinter sich lassen und legte mittlerweile über 11,9 Prozent auf 111,90 Euro zu. Der äußerst positive Verlauf hat einige Gründe. Analysteneinschätzung Die Einschätzungen der Analysehäuser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...