LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die Industrieproduktion im Februar vor der Zuspitzung der Virus-Krise leicht gestiegen. Die Produktion habe um 0,1 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Volkswirte hatten dies erwartet. Im Januar war die Fertigung nach revidierten Zahlen um 0,2 Prozent gestiegen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,1 Prozent gemeldet worden war.



Im Jahresvergleich fiel der Rückgang etwas weniger stark aus als erwartet. In dieser Betrachtung sank die Industrieproduktion im Februar um -2,8 Prozent. Hier war im Schnitt ein Rückgang um 3,0 Prozent prognostiziert worden.



Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise werden sich voraussichtlich erst in den Zahlen ab März niederschlagen./ssc/jkr/mf/mis