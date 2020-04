M1 Kliniken AG: Corona-Pandemie: M1-Gruppe verlängert Schließung der Klinik- und Praxisbetriebe bis 24. April 2020DGAP-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Prognose/Nachhaltigkeit M1 Kliniken AG: Corona-Pandemie: M1-Gruppe verlängert Schließung der Klinik- und Praxisbetriebe bis 24. April 202009.04.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corona-Pandemie: M1-Gruppe verlängert Schließung der Klinik- und Praxisbetriebe bis 24. April 2020Berlin, 09.04.2020 - Nachdem die Bundes- und Landesregierungen entschieden haben, die aktuell gültige Kontaktsperre wenigstens bis zum 19./20. April 2020 fortzusetzen, hat die M1 Kliniken AG beschlossen, die eigenen Klinik- und Praxisbetriebe bis zum 24. April 2020 geschlossen zu halten. Intern wurden jedoch bereits die Planungen für die Wiedereröffnung aufgenommen. Hierzu erwartet die M1 in Kürze eine Road Map der Bundesregierung, wie das öffentliche Leben schrittweise wiederaufgenommen werden kann und damit Beautybehandlungen wieder durchführbar sind.Aufgrund der sehr robusten Struktur des Geschäftsmodells, konnten im Gleichschritt mit den Betriebsschließungen auch wichtige Kostenpositionen reduziert werden. Des Weiteren nutzt M1 staatliche Programme der Kurzarbeit und verhandelt mit Lieferanten über die Reduzierung von Kosten. Auf Grundlage der hohen Finanzmittelposition ist die M1 damit gut gerüstet, die Schließungsperiode ohne langfristige Beeinträchtigungen zu durchlaufen. Das Management geht davon aus, dass nach Wiedereröffnung der Klinik- und Praxisbetriebe in überschaubarer Zeit die zuvor bestehenden Auslastungswerte erreicht werden können.Parallel dazu konkretisieren sich Kooperationen mit den lokalen Gesundheitsämtern und anderen Stellen. So stellt die M1 z.B. ein Einsatzteam für das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick zur Verfügung, welches bei Bedarf an der Massentestung von potenziell betroffenen Personen z.B. in Pflege- und Altenheimen eingesetzt wird. In der Belegschaft der M1 hat es ein hohes Interesse gegeben, sich auf diesem Weg an der Bewältigung der Pandemie zu beteiligen. Weitere, sehr umfangreiche Kooperationsformen sind derzeit in konkreter Planung bzw. Endabstimmung.Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter den Marken "M1 Med Beauty", "M1 Laser" und "M1 Dental" werden derzeit an mehr als 35 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1 Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England und Australien aktiv. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an Privatkunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler.Corporate News Kontakt: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5; D-12557 Berlin T: +49 (0) 30 34 74 74 - 414 M: ir@m1-kliniken.de W: www.m1-kliniken.de09.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 Fax: +49 (0)30 347 47 44 17 E-Mail: ir@m1-kliniken.de Internet: https://www.m1-kliniken.de ISIN: DE000A0STSQ8 WKN: A0STSQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1019241Ende der Mitteilung DGAP News-Service1019241 09.04.2020