Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im Frühhandel knapp behauptet tendiert. Kurz vor 9.00 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0847 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht bei 1,0854 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0871 Dollar festgesetzt.Die einzige Unterstützung die der Euro erhält kommt aktuell ...

