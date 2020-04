Die Wiener Börse wird am Donnerstag zum Handelsauftakt mit klar positiver Tendenz erwartet. Eine Indikation für der heimischen Leitindex ATX wies eine halbe Stunde vor Handelsstart einen Zuwachs von 0,65 Prozent auf 2.128 Punkten aus. Da am morgigen Freitag aufgrund des Karfreitags an der Wiener Börse nicht gehandelt wird, endet die Handelswoche bereits am Berichtstag.Unterstützend könnten die starken ...

