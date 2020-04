Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der Spirituosenhersteller und Bierbrauer Diageo kann seine Prognose für das laufende Jahr angesichts der Corona-Krise nicht halten. Wie der Hersteller von Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff-Wodka und Guinness-Bier mitteilte, zieht er seinen Ausblick zurück. Das dreijährige, rund 4,5 Milliarden Pfund schwere Programm zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre wurde zudem ausgesetzt. Die Zwischendividende soll aber wie geplant gezahlt werden.

Die zweite Phase des Kapitalrückgabeprogramms sei nicht gestartet worden und werde auch im laufenden Geschäftsjahr, das am 30. Juni endet, nicht anlaufen. In der ersten Phase des Programms, das am 31. Januar endete, hat Diageo 1,25 Milliarden Pfund über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus würden das Geschäft massiv beeinträchtigen, warnte Diageo. Auf dem chinesischen Festland lege das Geschäft langsam wieder zu.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie seien wegen der Unsicherheit noch nicht konkret zu beziffern. Diageo ergreife Maßnahmen, um die gute Liquiditätsausstattung beizubehalten.

