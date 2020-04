Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel deutlich höher aufgenommen. Gegen 09.15 Uhr gewann der ATX um klare 2,64 Prozent auf 2.170,23 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 2,51 Prozent auf 1.112,30 Einheiten nach oben.Positiv wirke in Wien vor den Osterfeiertagen eine erfreuliche Stimmung an den europäischen Leitbörsen, nachdem die Wall Street am Vorabend starke Vorgaben geliefert hatte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...