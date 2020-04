CapGemini preiste gestern eine Vierfach-Tranche (A: EUR 500 Mio., 2J, MS+160 BP; B: EUR 800 Mio., 6J, MS+185 BP; C: EUR 1 Mrd., 9J, MS+210 BP; D: EUR 1,2 Mrd., 12J, MS+235 BP). Lonza begab eine Senior Anleihe (EUR 500 Mio., 7J, MS+180 BP). JAB Holding preiste eine Dual-Tranche (A: EUR 500 Mio., 7J, MS+270 BP; B: EUR 500 Mio., 15J, MS+325 BP). Nach Moody's vorgestern, zog gestern S&P bei INEOS Ltd. zumindest teilweise nach. So bestätigte diese zwar das BB Rating, senkte jedoch den Ausblick von stabil auf negativ. Das gestern vorgelegte Trading-Statement der OMV AG (Q1 20) zeigt gegenüber dem Vor- und Vorjahresquartal eine etwas geringere Öl- und Gasförderung (472 kboe/d). Die Raffineriemarge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...