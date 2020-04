Bremen (ots) - Jetzt, wo die Corona-Pandemie Logistiker und Supply Chain-Manager vor besondere Herausforderungen stellt, wird sichtbar, wie wichtig der Wirtschaftsbereich Logistik für Versorgung und Lebensqualität in unserer modernen, globalisierten Gesellschaft ist. Logistik hält den Handel ebenso wie die Industrie am Laufen. Als Berufsfeld bietet sie zu jeder Zeit zahlreiche spannende, herausfordernde Möglichkeiten. Im Jahr 2019 wurden im Wirtschaftsbereich Logistik rund 279 Mrd. Euro erwirtschaftet, damit liegt er direkt hinter Automobilwirtschaft und Handel. 3,2 Millionen Menschen sind in Logistik und Supply Chain-Management beschäftigt.Der "Tag der Logistik" ist seit Jahren eine Gelegenheit, die Türen für Besucher zu öffnen und so die Leistungen von Logistik und Supply Chain-Management hautnah erlebbar zu machen, um so für ein besseres Image und damit mehr Akzeptanz zu sorgen. Die Notwendigkeit, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, verändert die Situation. Veranstaltungen in Werken, Lägern und Hochschulen mussten abgesagt werden. Doch Internet und Digitalisierung bieten Möglichkeiten, den Tag für die Imagebildung des Wirtschaftsbereichs zu nutzen - ganz ohne Infektionsrisiko für Teilnehmer und Veranstalter: Mit Webinaren, Videokonferenzen, Live-Streams, virtuellen Messen, Blogs, Fotos und vielem mehr.Während einige Unternehmen ihre Veranstaltungen am Aktionstag verschoben oder abgesagt haben, nutzen andere mutig die Möglichkeiten moderner Technik und bieten nun eines der virtuellen Event-Formate an. Einige Beispiele: Das FIR an der RWTH Aachen bietet eine virtuelle Tour durch das Forschungslabor. Die Pabst Transport GmbH & Co. KG lädt zur virtuellen Ausbildungsmesse "Frag Anna". Und die Porsche-Tochter MHP - Management- und IT-Beratung GmbH gewährt online einen Blick auf die Produktionslogistik des Porsche Taycan.Rund 50 Angebote sind derzeit im Programm, für die sich jeder kostenfrei anmelden kann, der mehr über Logistik und Supply Chain-Management wissen möchte. Alle verfügbaren Veranstaltungen am 16. April mit Anmeldemöglichkeit gibt es jederzeit aktuell unter www.tag-der-logistik.de/veranstaltungen (http://www.tag-der-logistik.de/veranstaltungen).Unternehmen sind auch jetzt noch aufgerufen, sich mit einem virtuellen Event am Aktionstag zu beteiligen. Um die Veranstalter zu unterstützen, hat die BVL unter www.tag-der-logistik.de/tdl-virtuell (http://www.tag-der-logistik.de/tdl-virtuell) einen Leitfaden mit "Tipps für den Auftritt auf der virtuellen Bühne" veröffentlicht. Die BVL unterstützt außerdem mittels Landingpages auf www.tag-der-logistik.de (http://www.tag-der-logistik.de) und verbreitet Beiträge auf Twitter und Facebook weiter, die unter dem Hashtag tdl20 gepostet werden. Außerdem wird es auf www.tag-der-logistik.de (http://www.tag-der-logistik.de/) eine Twitter-Wall und eine Instagram-Wall geben, die alle Posts mit den Hashtags tdl20, Logistikhelden und keintagohnelogistik gesammelt anzeigen.Zentrale Anlaufstelle ist also mehr denn jewww.tag-der-logistik.de (http://www.tag-der-logistik.de/).Dort können Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände sowie Organisationen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik ihre Veranstaltungen veröffentlichen und die Teilnehmeranmeldung abwickeln. Das gilt auch für virtuelle Events wie Webinare, Live-Streams oder Videokonferenzen.Der Tag der Logistik ist auch im Social Web präsent:www.twitter.com/tagderlogistik (http://www.twitter.com/tagderlogistik) / www.facebook.de/tagderlogistik (http://www.facebook.de/tagderlogistik)Rückfragen von Veranstaltern und Teilnehmern an: Dagmar Köß, Projektleiterin des Tags der Logistik, Tel.: 0421 / 173 84 45; E-Mail: koess@bvl.de (mailto:koess@bvl.de)Pressekontakt:Anja StubbeTel.: 0421 / 173 84 23stubbe@bvl.deOriginal-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43329/4568154