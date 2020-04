Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Amazon und Disney sowie einem Update zu unseren laufenden Empfehlungen.

> USA | Wall Street: Auch gestern herrschte an der Wall Street Feierlaune, obwohl es wenig Anlass zu Freude gab. Was immer an Konjunkturdaten und Unternehmensmeldungen über die Ticker läuft - fast immer bietet sich ein desaströser Anblick. Der Rückzug von Bernie Sanders aus dem Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur wurde zum Anlass genommen, um die US-Indizes weiter nach oben zu treiben. Sanders gilt als linkes Schreckgespenst mit antikapitalistischen Ideen. Nun ist der Weg frei für Joe Biden, der es in den kommenden Monaten bis zur Wahl am 3. November mit Donald Trump aufnehmen wird.

Der Dow Jones nahm gestern ein Plus von 3,4 Prozent mit in den Feierabend, mit dem gleichen Zugewinn beendete auch der S&P 500 den Handelstag. Der Nasdaq100 ließ es mit einem Anstieg von 2,2 Prozent deutlich gemütlicher angehen.

Amazon hat derzeit Sorgen, die so manches Unternehmen nur zu gerne auch hätte…

ISIN: US78378X1072, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, DE000BASF111, DE0005470306, DE0005785604, DE0007231334, US2546871060, US0231351067

