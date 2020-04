Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen Bund-Renditen sind in den letzten Tagen relativ deutlich gestiegen und liegen nunmehr bei -34 BP, nachdem sie vor einer Woche noch bei -50 BP gelegen haben, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Pendants aus den USA hätten sich dagegen so gut wie gar nicht geregt. Die Stimmung an den Märkten tendiere etwas in das Positive. Nahrung beziehe man dabei von den neuen Corona-Neuinfektionszahlen, die insgesamt eine gewisse Stabilisierung nahelegen würden. In Spanien und Italien sei diese Tendenz bei den Neuinfektionen kaum zu übersehen, auch in Frankreich lasse sich diese Aussage treffen. ...

