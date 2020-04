Tesla will in China laut einem Medienbericht noch in dieser Woche den Verkauf des lokal produzierten Model 3 mit "Long Range"-Akkupaket starten. Bisher wird das Model 3 in China nur in der Variante "Standard Range+" angeboten. Wie Bloomberg berichtet, soll die neue Longe-Range-Version vor Subventionen rund 350.000 Yuan kosten, umgerechnet rund 46.000 Euro. Das wäre ein Aufpreis von weniger als zehn ...

