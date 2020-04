Der Markt für New Energy Vehicles in China scheint sich nach dem Corona-Schock zu erholen: BYD konnte im März 337,25 Prozent mehr Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride absetzen als im äußerst schwachen Februar. Die Verkaufszahlen der New Energy Vehicles lagen bei BYD im März um 59,25 Prozent unterhalb denen des Vorjahresmonats. Bei dieser Differenz spielt jedoch nicht nur der von der Corona-Krise bedingte ...

