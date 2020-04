Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts010/09.04.2020/09:40) - Gerade jetzt - in Zeiten von Corona - sind die Menschen auf digitale Lösungen, Bildung und Entertainment von zuhause angewiesen. Genau der richtige Zeitpunkt für die Dropshipping-Experten Jasmin Hoffmann und Fabian Siegler, die Anfang April ein neues Angebot, das Dropshipping-Betriebswirt-Webinar, gelauncht haben. Dropshipping-Interessierte, Einsteiger und Fortgeschrittene haben über das Webinar die Möglichkeit, sich von zuhause aus weiterzubilden und in über 400 deutschsprachigen und werbefreien Schulungsvideos alle relevanten Informationen und umfangreiches Expertenwissen rund um den Dropshipping-Handel zu erlangen. Jasmin Hoffmann und Fabian Siegler sind Experten in Sachen EU-Dropshipping. Als Innovator wurden sie gerade anfang 2020 erneut zu Top-Experten ausgezeichnet. Außerdem vertreiben sie erfolgreich bestehende Webshops an B2B-Kunden. Ihr Wissen geben die beiden bereits seit vielen Jahren in Workshops und Schulungen weiter - seit 2019 gibt es darüber hinaus auch das Dropshipping Magazine. Letzteres ab sofort auch als Print-Fachmagazine. Und jetzt vermitteln die beiden ihr Dropshipping-Know-how zusätzlich über die kürzlich gestartete Video-on-Demand-Plattform. Was dort genau geboten wird, soll nun das kostenfreie Webinar verdeutlichen. "Gerade jetzt bietet unser Dropshipping-Betriebswirt-Webinar besondere Chancen. Denn viele Menschen haben aktuell mehr freie Zeit und sind verstärkt zuhause", so die Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann. "Diese Zeit kann sinnvoll genutzt werden. Anstatt stundenlang Netflix zu schauen, können sich Interessierte jetzt mithilfe von unserem Dropshipping-Betriebswirt-Seminar weiterbilden und fit machen für ihren Dropshipping-Erfolg. Wann, wenn nicht jetzt, bietet der Online-Handel größere Chancen?" Die Themen des EU-Dropshipping-Webinars sind ebenso vielfältig wie der Dropshipping-Handel selbst. Dropshipping-Einsteiger und Fortgeschrittene lernen dort die Grundlagen kennen, wie zum Beispiel die optimale Lieferantensuche und -auswahl. Aber auch die optimalen verschiedenen Verkaufskanäle, Tools und Programme werden vorgestellt und deren Funktionen anhand von Praxisbeispielen veranschaulicht. Der Vorteil für die Auszubildenden liegt darin, dass die einzelnen Videos flexibel und individuell abgerufen werden können. Ganz nach den persönlichen Wünschen der Lernenden. Interessierte lernen am virtuellen Arbeitsplatz genau das, was und wann sie möchten - auch Themenschwerpunkte können selbst gesetzt werden. Das Webinar stößt bereits einen Tag nach dem Launch auf großes Interesse. Über 429 Neuanmeldung in weniger als 24 Stunden. Nicht weiter verwunderlich, denn das Thema EU-Dropshipping ist für immer mehr Menschen eine attraktive Alternative, um den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen oder neben dem bestehenden Job oder der Rente etwas hinzuzuverdienen. Besonders in Krisenzeiten! Ausführliche Informationen und die kostenfreie Anmeldung zum Dropshipping-Webinar finden sich unter https://2020.dropshipping-betriebswirt.com/webinar/ . Dort stehen auch stets die aktuellen Webinar-Termine bereit. (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: vod.dropshipping.university/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200409010

