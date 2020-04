Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts011/09.04.2020/10:00) - Alle Geschäftsbeziehungen, und damit unseren zwischenmenschlichen Austausch, müssen sich von einem Tag auf den anderen neuen Regeln unterwerfen. "So kontaktlos wie möglich", lautet nun die allgemeine Devise. Die INTERHOMES AG hat innerhalb kürzester Zeit vom persönlichen Beratungsgespräch bis zur Organisation der Baustelle alles den aktuell geltenden Sicherheitsvorkehrungen angepasst und kann so weiterhin in vollem Umfang für ihre Kunden und Geschäftspartner da sein: * Beratungsgespräche: Die Kontaktaufnahmen erfolgen telefonisch oder per E-Mail. Persönliche Beratungsgespräche werden in Kürze auch per Video möglich sein. * Musterhaus: Die Musterhäuser in ganz Deutschland werden nach Absprache für persönliche Einzeltermine weiterhin geöffnet. * Finanzierungsberatung und Notartermin: In Kooperation mit den Banken und Notaren stehen überall kontaktlose Alternativen zum persönlichen Gespräch zur Verfügung, so dass der Traum vom Eigenheim sicher und ohne persönliche Anwesenheit erfüllt werden kann. * Baustellen: In Zusammenarbeit mit den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren vor Ort wurden die Sicherheitsvorkehrungen auf allen INTERHOMES-Baustellen abgestimmt und umgesetzt. Darüber hinaus steht der Bauträger mit allen Auftragnehmern in kontinuierlichem Austausch, so dass flexibel auf neue Entwicklungen reagiert werden kann. "Wir geben unser Bestes, in allen Bereichen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Die Gesundheit der Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter steht für uns dabei an erster Stelle", so Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der INTERHOMES AG. "Ich bin davon überzeugt, dass Immobilien auch heute eine der sichersten Geldanlagen und eine wertvolle Investition in die Zukunft sind. INTERHOMES ist dabei in jeglicher Hinsicht ein zuverlässiger und sicherer Partner. Erst kürzlich wurden wir wieder für unsere sehr gute Bonität ausgezeichnet", so Vierkötter weiter. (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200409011

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)