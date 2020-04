Baierbrunn (ots) - Das Coronavirus hat unser Leben massiv verändert. Viele Menschen arbeiten im Homeoffice oder unter strikten Hygienemaßgaben, einige leben in Quarantäne, die meisten sind von den Ausgehbeschränkungen betroffen. Viele gute Tipps, wie es einem unter diesen Bedingungen gelingt, körperlich und mental gesund zu bleiben, bietet ab sofort der neue Corona-Flyer "Positiv denken" der Apotheken Umschau. Der Flyer wurde vom Apotheken Umschau-Redaktionsteam, bestehend aus Ärzten, Pharmazeuten und Journalisten, speziell für die Apotheke vor Ort zur Beratung ihrer Kunden konzipiert.Die wichtigsten Eckpfeiler für eine positive Einstellung werden hier kompakt erläutert:- Wie schafft man Struktur im Homeoffice?- Wie gelingt jetzt eine gesunde, ausgewogene Ernährung?- Wie kann jeder Einzelne die Kraft von positiven Gedanken für sich nutzen?- Was kann man gegen die Einsamkeit tun?- Welche Fitnessübungen gelingen auch in den eigenen vier Wänden?- Welche Achtsamkeitsübungen tun uns in dieser Zeit besonders gut? Gesamtvertriebsleiter Jan Wagner: "Zu Beginn der Pandemie hat unser erster Corona-Flyer zu den wichtigsten Fakten und Hygieneregeln großen Anklang in den Apotheken gefunden. Momentan müssen die Apotheken neben pharmazeutischer Beratung auch viel psychologische Unterstützung leisten. Dabei will sie unser ,Positiv denken'-Flyer unterstützen, indem er den Apothekenkunden mentale Hilfe in dieser schwierigen Zeit gibt."Jede Apotheke erhält kostenfrei 100 Informationsflyer sowie einen passenden Aufsteller zur Weitergabe an ihre Kunden und kann jederzeit weitere Exemplare beim Wort & Bild Verlag nachbestellen. Damit die Apotheken eine Vielzahl ihrer Kunden bestmöglich informieren können, steht der Flyer derzeit auch in den Sprachen Deutsch, Englisch und Türkisch zur Verfügung. Er kann unter www.wub-service.de (http://www.wub-service.de) in deutscher Sprache auch nachbestellt und heruntergeladen werden.Ausführliche, medizinisch fundierte und zuverlässige Informationen zum Thema Coronavirus gibt es auch unter www.apotheken-umschau.de/coronavirus (http://www.apotheken-umschau.de/coronavirus). Zusätzlich steht dort ein Plakat mit den wichtigsten Präventionstipps, anschaulich erklärt, kostenfrei zum Download zur Verfügung. Die Plakate sind in Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch erhältlich.Über die Apotheken UmschauDie Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Mit zwei Ausgaben im Monat zeigt sie ihren Leserinnen und Lesern intelligente Wege auf, gesünder zu leben. Sie informiert über alle wichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermittelt aktuelles medizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 8.872.016 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW IV/2019) und wird von 18,82 Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2019).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4568213