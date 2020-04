Deutsche Post: Bullishe Tradingchance mit Calls trotz gekappter Prognose

Mit einem Kursrutsch von bis zu 40 Prozent von 32 Euro auf 19 Euro setzte die Coronakrise auch die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) ordentlich unter Druck. Allerdings fiel die Erholung um 36 Prozent auf das aktuelle Niveau von 26 Euro ziemlich kräftig aus. Obwohl das Unternehmen wegen des Geschäftsrückganges die Jahresprognosen streichen musste, konnte der Aktienkurs nach einer kurzen Schrecksekunde wieder zulegen.

Die Analysten der Baader Bank gehen davon aus, dass der Konzern trotz des derzeitigen Geschäftseinbruches in den nächsten zwei Jahren ein operatives Ergebnis von fünf Milliarden Euro erreichen wird. Deshalb empfehlen sie die Aktie mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf. Anleger, die auf dem nach wie vor ermäßigten Niveau von einer Fortsetzung der Erholung ausgehen, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 26 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis bei 26 Euro, Bewertungstag 19.6.20, BV 1, ISIN: DE000JM9UNN9, wurde beim Deutsche Post-Kurs von 25,86 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro gehandelt.

Kann die Deutsche Post-Aktie im spätestens zwei Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 28 Euro fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,29 Euro (+53 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,755 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,755 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC8DNN4, wurde beim Aktienkurs von 25,86 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro taxiert.

Bei einem Kuranstieg der Deutsche Post-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Deutsche Post-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,42 Euro (+45 Prozent) erhöhen.

Faktor Long-Zertifikate

Mit Faktor-Long-Zertifikaten können risikobereite Anleger hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem Kursanstieg der Deutsche Post-Aktie teilhaben.

Während das UBS-Faktor Long-Zertifikat (ISIN: DE000UF0L4W4) Anleger mit 5-facher Hebelwirkung an den Kursschwankungen der Aktie beteiligt, bildet das Morgan Stanley-Zertifikat mit ISIN: DE000MC7RT56 die Bewegung der Deutsche Post-Aktie mit 7-fachem Hebel ab.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de