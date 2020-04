Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit deutlich höherer Tendenz präsentiert. Der ATX notierte gegen 9.45 Uhr um 3,16 Prozent höher bei 2.180,93 Punkten. Für den ATX prime ging es um 2,98 Prozent auf 1.117,26 Einheiten hoch.Vor den näher rückenden Osterfeiertagen geht es mit den Aktienkurse europaweit merklich nach oben. In Wien werden am morgigen Karfreitag keine Aktien mehr gehandelt. ...

