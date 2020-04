FRANKFURT (Dow Jones)--In China geht es für Volkswagen nach der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen in der Corona-Krise wieder bergauf. Wie das Unternehmen mitteilte, haben alle 2.000 Händler der Marke Volkswagen in China wieder geöffnet. Auch die weiteren lokal produzierenden Marken Audi und Skoda seien auf dem Weg zur Normalisierung. An 32 der 33 Produktionsstätten der Volkswagen Group China werde wieder gearbeitet.

"Die Hoffnung kehrt auf dem chinesischen Markt zurück, da wir eine gewisse Normalisierung des Geschäfts erleben", sagte Stephan Wöllenstein, Chef von VW in China. "Unsere Händler sehen wieder Kunden in ihren Ausstellungsräumen. Es gibt immer mehr Anzeichen für eine Erholung, mit einer guten Chance, dass der chinesische Automarkt im Frühsommer das Niveau des vergangenen Jahres erreichen könnte."

April 09, 2020 04:28 ET (08:28 GMT)

