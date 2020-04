ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Hardware-Industrie für das erste Quartal dürften weitgehend den durchschnittlichen Analystenerwartungen entsprechen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auf das zweite Jahresviertel drohe die Corona-Krise aber voll durchzuschlagen, was in den derzeitigen Konsensschätzungen noch nicht angemessen berücksichtigt sei. Bei den Telekomausrüstern wie Nokia sollten Nachfrage und Investitionen während der Krise aber relativ stabil bleiben./edh/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 00:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FI0009000681

NOKIA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de