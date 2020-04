Das Private-Equity-Unternehmen Investcorp aus Bahrain übernimmt die Mehrheit an dem deutschen Antivirensoftware-Hersteller Avira. Wie beide Firmen in einem Statement mitteilen, hat Investcorp die Mehrheit an Avira übernommen. Details des Deals verraten die Unternehmen nicht. Es ist daher unklar, wie hoch der von Investcorp übernommene Anteil ist und wie viel das Private-Equity-Unternehmen aus Bahrain dafür bezahlt hat. Nach Informationen der US-Publikation Techcrunch lag die Avira-Bewertung bei dem Deal jedoch bei 180 ...

