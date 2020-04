Vereinbarungen mit CoMotion an der University of Washington und dem Dana-Farber Cancer Institute ermöglichen die Aufnahme neuer Prostatakrebs- und Lymphommodelle in die weltweit größte PDX-Sammlung

SAN DIEGO, April 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience gab heute die strategische Erweiterung seiner PDX-Sammlung durch neue Vereinbarungen mit CoMotion an der University of Washington und dem Dana-Farber Cancer Institute bekannt. Diese Vereinbarungen bieten Forschern Zugang zu dringend benötigten Prostatakrebs- bzw. Lymphommodellen für die Entwicklung von Krebsmedikamenten.



PDX-Modelle zählen zu den am besten übertragbaren präklinischen In-vivo-Modellen, die derzeit auf dem Markt zur Verfügung stehen, und sind das bevorzugte Modell für die präklinische Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf dem Gebiet der Onkologie. Bei bestimmten PDX-Modellen ist jedoch die Ableitung spezifischer Indikationen schwierig, darunter Prostatakrebs. Andere klinisch relevante Mutationen wiederum sind in den aktuellen PDX-Sammlungen unterrepräsentiert.

Die Lizenz von CrownBio und CoMotion an der Universität von Washington wird die Anzahl der auf dem Markt erhältlichen PDX-Modelle für Prostatakrebs deutlich erhöhen. Das neue Panel von LuCaP-PDX ergänzt die etablierte PDX-Sammlung für Prostatakrebs von CrownBio und bietet ein breites Spektrum von klinisch relevanten Modellen, darunter schwer zu behandelnder kastrationsresistenter Prostatakrebs, PDX mit Resistenz gegenüber bestimmten Wirkstoffen wie Abirateron und Enzalutamid und Modelle mit krankheitsrelevanten Androgenrezeptor-Expressions-Profilen wie ARV7.

Die Zusammenarbeit mit dem Dana-Farber Cancer Institute ermöglicht wiederum die Aufnahme zahlreicher Lymphome in das Portfolio von CrownBio, darunter T/NK, Mantelzellen und follikuläre Lymphome sowie DLBCL von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffus großzelligem B-Zell-Lymphom. Modelle mit häufigen Wirkstoffzielen sind ebenfalls enthalten, z. B. das Hirntumor-PDX mit IDH1-Mutationen und das NSCLC-SCC-PDX mit Rezeptor-Tyrosinkinase-Veränderungen, die für die gezielte Arzneimittelforschung von zentraler Bedeutung sind.

"Durch diese spannenden Vereinbarungen können wir gut charakterisierte PDX für Forschungsbereiche bereitstellen, die dringend mehr Modelle benötigten", so Dr. Davy Ouyang, Vice President, Scientific Research & Innovation von CrownBio. CrownBio hat sich als weltweit führender Anbieter von PDX-Technologie etabliert. Unsere Sammlung an westlichen Modellen wird durch diese Erweiterungen deutlich gestärkt und bietet unseren Kunden weltweit einen besseren Zugang zu den neuesten hochmodernen Modellen."

Die neuen Modelle werden jetzt intern bei CrownBio erweitert, in Biobanken aufgenommen und charakterisiert, bevor sie für zahlreiche Onkologie- und Immunonkologiestudien zur Verfügung gestellt werden. Hierzu gehören Wirksamkeitsstudien, klinische Maus-Studien, Untersuchungen zu CAR-T-Zelltherapien, die Humanisierung und die Entwicklung von Organoiden.

