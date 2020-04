Die Aktie der GEA Group zählt am Donnerstag zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Titel steigt deutlich. Eine Steigerung um 5,25 Prozent - mit diesem Wertanstieg gehört die Aktie der GEA Group gegenwärtig zu den Wertpapieren mit der besten Tagesperformance. Am Aktienmarkt zahlen Käufer aktuell 21,86 Euro für die Aktie.

