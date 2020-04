Das Positive sehen, das ist die Devise an der Börse am letzten Handelstag vor dem langen Osterwochenende. Der DAX hält sich stabil über 10.000, die Nerven bleiben aber angespannt... Die Sorge vor einer Bärenmarktrallye oder gar einer zweiten Verkaufswelle steht den Börsianer weiterhin auf die Stirn geschrieben. Bislang hagelte es Prognose-Senkungen. Viele abstrakte Zahlen, die für Laien schwer einzuordnen waren. Ein Unternehmen macht es jetzt ganz konkret: Die Lufthansa verliert pro Stunde 1 Mio Euro in der Krise. 1 Mio Euro! Antje Erhard mit einem Update vom Börsenparkett in Frankfurt Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv