Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag klar höher präsentiert. Gegen 11.00 Uhr kostete in London ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 33,81 US-Dollar und damit um fast drei Prozent mehr als am Mittwoch. Der Preis für die US-Sorte WTI legte 3,9 Prozent auf 26,06 Dollar zu.Im Mittelpunkt des Geschehens am Rohstoffmarkt stehen die Verhandlungen wichtiger Ölförderländer über mögliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...