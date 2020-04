Die Ballard Power-Aktie (WKN: A0RENB ISIN: CA0585861085) konnte in diesem Monat wieder kräftig zulegen. Denn das Unternehmen verkündete bedeutungsvolle Nachrichten bezüglich Ihrer Brennstoffzellen-Technologie. Nachdem die Aktie im Februar ihren Höchststand mit 12,64 Euro erreicht hatte, stürzte sie wegen der Corona-Krise am 01. April auf Ihren Tiefststand mit 6,70 Euro. Doch nun setzte die Ballard Power-Aktie zu einem starken Erholungsversuch an. ...

