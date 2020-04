NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nestle von 120 auf 110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er schätze an Nestle die hohe Visibilität, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Dividende und Aktienrückkäufe relativ sicher. Angesichts der aktuellen Lage sei das Unternehmen auf Grund seiner Geschäfte mit Baby-Nahrung, abgefülltem Wasser und Kaffee gut positioniert. Nestle bleibe denn auch sein Top-Pick im Sektor, so der Experte weiter./stk/nas



ISIN: CH0038863350

