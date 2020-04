Walt Disney: Mit diesem Erfolg haben die meisten nicht gerechnet

Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686 / ISIN: US2546871060) ist am Donnerstagvormittag mit einem kräftigen Kursplus von zeitweise über 7 Prozent in den Handel gestartet. Für Kauflaune dürften die aktuellen Zahlen zum neuen Streaming-Dienst Disney+ gesorgt haben.

Rasantes Wachstum bei Disney+

Disney+ verzeichnet weiter rasantes Wachstum. Der im Dow Jones notierte Unterhaltungs-Konzern verkündete am Mittwoch, dass rund 5 Monate nach dem Start in den USA weltweit bereits 50 Mio. zahlende Abonnenten gewonnen wurden.

Von Anfang an große Nachfrage

Walt Disney ist mit dem Streaming-Dienst Disney+ im November vergangenen Jahres in den Vereinigten Staaten an den Start gegangen und hat von Anfang an großen Kundenzustrom erhalten. Ob und wenn ja wann Disney+ allerdings zu Netflix aufschließen kann, ist fraglich. Der Streaming-Konkurrent verbuchte zuletzt rund 167 Mio. Kunden.

