Die Aktie von Delivery Hero verliert am Donnerstag im freundlichen Gesamtmarkt deutlich an Boden: Mit einem Minus von bis zu sieben Prozent rutscht sie ans MDAX-Ende und auf den tiefsten Stand seit dem Krisentief von Mitte März. Das hat wohl auch mit starken Zahlen des Rivalen Just Eat Takeaway zu tun.Der Essenslieferdienst Takeaway.com hat im März nur kurzzeitig unter der Coronakrise gelitten. Ab Mitte März sei deutlich weniger ausgeliefert worden, weil Restaurants geschlossen hätten und aus Büros ...

Den vollständigen Artikel lesen ...