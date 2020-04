Pressemitteilung der Media and Games Invest plc:

gamigo zeigt deutlichen Anstieg der Spieleraktivitäten und Neuregistrierungen

- MGI-Tochter Gamigo feiert 20. Geburtstag und wächst auch in Krisen-Zeiten- Das MGI-Gaming-Segment profitiert von Stay-at-Home mit einem Anstieg der Neuregistrierungen um 64% und der täglich aktiven Nutzer um 19%- CEO Remco Westermann: "Für 2020 erwarten wir weiterhin kräftiges Wachstum"

Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Basic Board, Frankfurt Stock Exchange); ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen im Bereich Online-Gaming und digitale Medien, freut sich, das 20-jährige Bestehen seiner Gaming-Gruppe "gamigo" bekannt zu geben. Online Gaming hat sich zu einem etablierten Geschäft entwickelt und zeigt, insbesondere in der aktuellen Situation aufgrund von COVID-19, wie auch schon in früheren Wirtschaftskrisen, dass es auch in herausfordernden Situationen sehr stabil bleibt: So stieg bei gamigo die Anzahl der Neukunden pro Tag in der 14. Kalenderwoche (30. März bis 5. ...

