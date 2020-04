Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Online boomt. In Asien bauen Internetunternehmen ihre Dominanz immer weiter aus. Gerade in der aktuellen Corona-Krise gewinnt das Internet rapide an Bedeutung. Für einen Trendfolger wie Michael Proffe bieten sich damit ideale Investmentmöglichkeiten. Alibaba und Tencent sind seiner Meinung nach zwei Unternehmen, die in den kommenden Jahren noch stärker wachsen dürften. Dementsprechend sollten auch die Aktien der beiden Konzerne kräftig zulegen.