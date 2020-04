Übergeordnet lässt sich das Handelsgeschehen der letzten Jahre in einer Spanne zwischen 74,50 und 115,20 Euro auf der Oberseite eingrenzen. Einen Vorstoß wagte das Wertpapier von Merck zu Beginn dieses Jahres mit einem Anstieg an 125,95 Euro, wurde im Zuge dessen aber durch das Corona-Virus und die aufs äußerste gefallenen Märkte ausgebremst und fiel wenig später in den Bereich von 76,22 Euro zurück. Seither läuft nun eine Erholungsbewegung, die sich aktuell in der dritten Woche befindet und zielstrebig auf die dreistellige Kursmarke und die dort verlaufenden Widerstände zusteuert. Dieses Niveau könnte durchaus für den Aufbau von Short-Positionen genutzt werden.

Viele Unwägbarkeiten

Durch die anhaltende Verunsicherung an den Märkten und der dadurch einhergehende nervöse Handel könnte zwar bei der Merck-Aktie noch ...

