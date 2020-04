Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag fester tendiert. Der ATX steigerte sich gegen 12.00 Uhr um 1,82 Prozent auf 2.152,86 Punkte. Gestützt auf eine positive europäische Börsenstimmung legt auch der heimische Markt vor den näher rückenden Ostfeiertagen zu. Die Zuwächse wurden im Verlauf aber etwas eingegrenzt. In Wien werden am morgigen Karfreitag keine Aktien gehandelt.Hoffnungen auf Fortschritte ...

