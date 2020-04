FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aixtron vor Zahlen von 13 auf 12,5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem soliden Auftragseingang im ersten Quartal, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Lockdown in China werde sich beim Umsatz natürlich bemerkbar machen./stk/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 06:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

