LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Nike von 112 auf 96 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Corona-Krise mache erheblich Einschnitte bei den Schätzungen für die Sportartikelhersteller erforderlich, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Langfristig bleibe die globale Lage im Sektor aussichtsreich, auf Nike jedoch blicke er vorsichtig wegen der Bewertung und der Abhängigkeit vom US-Markt./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 22:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

