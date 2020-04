Paris (www.anleihencheck.de) - Was kommt nach der Krise? V - Erholung, WW - Volatilität oder L - Stagnation? Jean-Marie Mercadal, CIO von OFI Asset Management, erläutert, welches Szenario der Markt in die Anleihekurse aktuell einpreist.Der günstigste Wirtschaftsverlauf wäre ein V-förmiger Aufschwung. Dabei gehe man davon aus, dass die Krise mit einem eventuellen Höhepunkt der Epidemie in den USA noch einige Monate dauern werde, dass die Dienstleistungs- und Industrielandschaft aber strukturell intakt bleibe. Das heiße, die Zahl der Unternehmenskonkurse werde begrenzt sein. In diesem Fall könne sich die Wirtschaft schnell erholen, weil es ein Nachholeffekt gebe und zuvor stornierte oder aufgeschobene Aufträge schnell abgearbeitet werden könnten. Zu berücksichtigen dabei sei jedoch, dass Dienstleistungsbranchen wie Tourismus ,Restaurants, Friseure, etc. die entgangenen Umsätze nicht aufholen könnten. Bedingung für das V-Szenario sei, dass die Preise für Öl und die Leitzinsen niedrig bleiben würden. ...

