Dreimal lief der Silberpreis an seinen derzeit wichtigsten Widerstand heran, beim vierten Mal hat es dann geklappt. Nun ist das Potenzial groß, denn das Gold-Silber-Verhältnis verharrt weiter auf Rekordniveau.

Widerstand endlich geknackt!

Die Marke von 14,70 Dollar beim Silberpreis war in den vergangenen Tagen und Wochen der Hoffnungsschimmer für viele Chartanalysten. Die Unzenotiz war Anfang März kräftig abgestürzt und notierte intraday sogar unter 12 Dollar je Feinunze. Doch inzwischen ist das Comeback gelungen. Denn nach drei Anläufen konnte Silber die magische Marke von 14,70 Dollar endlich knacken und notiert heute um 15 Dollar. Die nächsten Tage werden zeigen, wie nachhaltig das Überwinden des Widerstands war. Denn klar ist: Im sicheren Bereich ist Silber noch lange nicht.

Gold-Silber-Verhältnis weiter auf Rekordniveau

Allerdings macht der großen Bruder Gold vor, was drin ist. In Krisenzeiten wie diesen ist das gelbe Edelmetall Silber meistens zunächst überlegen. Das überrascht nicht, geht doch ein großer Teil des Silberangebots in die Industrie. Und da stehen zumindest in Europa und Nordamerika vielerorts die Bänder noch still. Das Verhältnis vom Gold- zum SIlberpreis, die Gold-Silber-Ratio, bewegt sich trotz der jüngsten ...

