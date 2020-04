HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Henkel nach einem kassierten Ausblick auf das laufende Jahr auf "Halten" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In Zeiten der Corona-Krise scheine es eher eine Ausnahme zu bleiben, dass ein Unternehmen seine Prognosen für 2020 aufrecht erhalte, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Falle von Henkel resultiere daraus allerdings keine Neueinschätzung der Aktie./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 12:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 12:16 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

