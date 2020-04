Die VW-Aktie (WKN: 766403) setzt sich heute mit einem Plus von +3,20% auf 121,92 Euro an die DAX-Spitze. Der Weltkonzern meldet heute eine "gewisse Normalisierung des Geschäfts". So haben alle Händler der Marke Volkswagen in China wieder geöffnet. Audi und Skoda seien auf dem besten Weg dorthin.

Die Kunden bevölkern wieder in Scharen die VW-Autohäuser. Laut Konzern seien diese wieder so voll wie 2019. China-Chef Dr. Wöllenstein:

Es gibt immer mehr Anzeichen für eine Erholung, mit einer guten Chance, dass der chinesische Automarkt im Frühsommer das Niveau des vergangenen Jahres erreichen könnte.

Auch produktionsseitig gibt Volkswagen Entwarnung. So seien 32 der 33 Produktionsorte des VW-Konzerns im Reich der Mitte wieder im Betrieb. Zur Auslastung, beispielsweise welche Schichtbetriebe in den Fahrzeug- und Komponentenwerken gefahren werden, machte VW keine Angaben.

SD-Leser seit unter 100 Euro an Bord

Vor drei Wochen berichteten wir über den Produktionsstopp bei VW und rieten infolge einer sich abzeichnenden "finalen Bodenbildung" zum Einstieg unter 100 Euro.

