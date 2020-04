Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) will wie im Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2019 ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,30 Euro und der geplanten Dividende besteht die aktuelle Dividendenrendite bei 9,71 Prozent. Der Konzernjahresumsatz kletterte im Jahr 2019 um 17 Prozent auf 1,02 Mrd. Euro und ...

