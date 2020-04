Odeon Film AG: Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 2020DGAP-Ad-hoc: Odeon Film AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Odeon Film AG: Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 202009.04.2020 / 14:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Vorstand der Odeon Film AG zieht seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Er geht aus heutiger Sicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Prognose aufgrund der voraussichtlichen Auswirkungen der Corona-Krise verfehlt wird. Dies betrifft die Umsatzerlöse, die Gesamtleistung, das EBIT und die Eigenkapitalquote, die schlechter als bisher erwartet ausfallen werden. Zwar hatte der Vorstand in seiner nun zurückgenommenen Prognose darauf hingewiesen, dass diese Prognose auch bei einer nur kurzfristigen Unterbrechung von Drehs noch möglich sein sollte. Da es aber bisher keine verlässliche Einschätzung zu einem möglichen Ende des Shutdowns gibt, erhält der Vorstand die bisherige Prognose nicht weiter aufrecht.Nach der ursprünglichen, nunmehr zurückgenommenen Prognose für das Geschäftsjahr 2020 rechnete der Vorstand der Odeon Film AG im Konzern unter Abwägung der ihm zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzernabschlusses vorliegenden Informationen mit deutlich steigenden Umsatzerlösen sowie eine im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich steigende Gesamtleistung. Auf dieser Grundlage erwartete der Vorstand ein im Vergleich zu 2019 leicht steigendes EBIT. Bilanzseitig ging er von einer zum Geschäftsjahr 2019 vergleichbaren Bilanzstruktur aus, was unter Berücksichtigung des prognostizierten Jahresergebnisses zu einer leicht steigenden Eigenkapitalquote führen sollte.Aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Corona-Krise und deren Auswirkungen ist es aus Sicht des Vorstands nicht möglich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine hinreichend belastbare konkrete neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben.Kontakt: Odeon Film AG Investor Relations / Jürgen Neugebauer Hofmannstrasse 25-27 81379 München aktie@odeonfilm.de Tel. +49 (0)89 64958-0 Telefax: +49 (0)89 64958-10309.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Odeon Film AG Hofmannstraße 25-27 81379 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 64958-0 E-Mail: aktie@odeonfilm.de Internet: www.odeonfilm.de ISIN: DE0006853005 WKN: 685300 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1019437Ende der Mitteilung DGAP News-Service1019437 09.04.2020 CET/CEST