Wer Stadia Pro nutzen will, muss normalerweise eine monatliche Gebühr an Google abdrücken. Für die nächsten zwei Monaten ist der Game-Streamingdienst jedoch kostenlos für jeden nutzbar. Was ist eine gute Möglichkeit, um gegen die Langeweile in der häuslichen Quarantäne anzukämpfen? Vielerorts wird die Antwort hier wohl Videospiele lauten. Um aktuell mehr Leute mit diesem Hobby zusammenzubringen, öffnet Google seine Spieleplattform Stadia ab sofort kostenlos für Interessierte in Deutschland und 13 weiteren Ländern. Innerhalb der nächsten 48 Stunden soll das Rollout abgeschlossen...

Den vollständigen Artikel lesen ...