NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Sunrise Communications mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 92 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Sunrise sei ein solider Herausforderer im Schweizer Telekom-Markt und zeichne sich durch nachhaltiges Wachstum aus, schrieb Analyst Nawar Cristini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie im laufenden Jahr aber rund 20 Prozent besser als der Sektor abgeschnitten habe, sei ein besseres Anlagevotum nicht angemessen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0267291224

SUNRISE COMMUNICATIONS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de