LONDON (Dow Jones)--Angesichts der Corona-Krise nehmen die Chefs großer britischer Banken Gehaltsabschläge in Kauf. Sie verzichten auf Teile ihrer Boni und spenden Geld für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie.

Die Bank of England hatte vergangene Woche die Institute aufgefordert, den Topmanagern während der Krise keine Boni in bar auszuschütten. HSBC, Barclays, Lloyds Banking, Royal Bank of Scotland und Standard Chartered kündigten an, dass ihre CEOs auf Boni dieses Jahr verzichten.

HSBC-CEO Noel Quinn wird für die nächsten sechs Monate ein Viertel seines Gehalts an Stiftungen zur Unterstützung von Mitarbeitern der Gesundheitsindustrie in Großbritannien und Hongkong spenden. Barclays-CEO Jess Staley gibt ein Drittel seines Gehalts für die nächsten sechs Monate ebenfalls an Wohltätigkeitsorganisationen. Ein Viertel des Gehalts von RBS-Chefin Alison Rose wird für den Rest des Jahres ebenfalls gespendet, Standard-Chartered-CEO Bill Winters kündigte eine "signifikante" Spende an.

April 09, 2020 08:29 ET (12:29 GMT)

