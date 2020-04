Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liegen jetzt bei 6,606 Mio. Blickt man auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekommt man weiche Knie. Zwar fallen die Neuanträge nicht mehr ganz so hoch aus wie in der Woche zuvor, allerdings ist dies in ...

