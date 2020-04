FRANKFURT (Dow Jones)--Im Aufsichtsrat der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines kommt es zu einem Wechsel bei den Vertretern des Mutterkonzerns: Die beiden Lufthansa-Konzernvorstände Harry Hohmeister und Michael Niggemann haben ihre Funktion im Aufsichtsrat niedergelegt, wie die österreichische Fluggesellschaft mitteilte. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 2. April 2020 sei zunächst Lufthansa-Vorständin Christina Foerster in den Aufsichtsrat und anschließend zur Vorsitzenden gewählt worden. Damit tritt sie die Nachfolge von Hohmeister an. Am 8. April folgte die Bestellung von Detlef Kayser anstelle von Michael Niggemann.

Der Wechsel sei erfolgt, um die erforderliche Koordination während der Corona-Krise zu gewährleisten. Dies betreffe auch Aufsichtsratsmandate anderer Lufthansa-Töchter, neben Austrian Airlines unter anderem auch AirPlus, Brussels Airlines, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik und Swiss.

