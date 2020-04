Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) schloss die letzte Handelswoche mit 172,06 Prozentpunkten ab, so die Börse Stuttgart.In der durch Karfreitag verkürzten Handelswoche tendiere der Euro-Bund-Future schwächer. Sein bisheriges Wochenhoch habe der Euro-Bund-Future am frühen Montagmittag bei 172,05 Prozentpunkten erreicht. Seitdem notiere der Euro-Bund-Future unter den üblichen Marktschwankungen schwächer. Am Dienstagabend sei er auf sein bisheriges Wochentief bei 170,24 Prozentpunkten gefallen. Gegen Mittwochmittag notiere der Euro-Bund-Future bei 170,69 Prozentpunkten. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,33 Prozent. Am Montag und Dienstag seien mit insgesamt 833.000 Kontrakten sogar noch weniger als in den Vorwochen gehandelt worden. (Bonds Weekly Ausgabe 13 vom 09.04.2020) (09.04.2020/alc/a/a) ...

