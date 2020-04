marktEINBLICKE Buch-Tipps: Essen und Trinken macht glücklich

Brunos Gartenkochbuch

Martin Walker hat mit seiner Bruno-Reihe rund um den Dorfpolizisten Bruno Courrèges in der fiktiven Kleinstadt Saint-Denis in der Region Périgord eine Hommage an seine südfranzösische Wahlheimat geschaffen. In Brunos Gartenkochbuch wird nun deutlich, was Walker und seine Frau Julia so sehr am Périgord fasziniert: Die Küche. In ihrem Garten lassen sich die beiden zu köstlichen Rezepten inspirieren. Herausgekommen ist eine kulinarische Liebeserklärung mitten im gastronomischen Herzen Frankreichs. Tolle Rezepte, gepaart mit tollen Bildern machen Lust auf einen Besuch in Brunos Heimat.

ISBN: 978-3-25707-090-3 - 34 EUR

WILD

Fleisch aus biologischer Erzeugung ist en Vogue. Was liegt da näher, als auf in freier Natur aufgewachsenes Wild zu setzen. Egal ob Reh, Hirsch oder Wildschwein - Wildtiere leben in ihrer natürlichen Umgebung und werden vom Jäger auch dort geschossen. Kein Stress, keine Antibiotika, kein Kraftfutter. Das Fleisch ist entsprechend schmackhaft und lässt sich vielfältig zubereiten. Harald Rüssel ist leidenschaftlicher Koch und passionierter Jäger. Er zeigt in diesem Buch schmackhafte Wildgerichte in neuem Gewand: 200 innovative Wild-Rezepte aus der deutschen Landküche auf hohem Gourmet-Niveau. Die Bandbreite reicht von Brühen und Saucen, über das Grillen von Wild und Eingemachtes, bis hin zu Rezepten für jede Wildsorte sowie den dazu passenden Beilagen.

ISBN: 978-3-8310-3987-6 - 29,95 EUR

Libanon. Das Kochbuch

Mediterrane Küche ist en Vogue. Doch abseits der bekannten spanischen, italienischen oder griechischen Länderküche bietet der Mittelmeerraum noch viel mehr. In immer mehr Innenstädten ist die Küche des Libanon zu finden - angefangen von einfachen Imbissbuden, über Foodtrucks bis zu feinen Restaurants. Dieser Trend ist vor allem der vielfältigen Küche geschuldet, die für Leichtigkeit einerseits und Gastfreundschaft andererseits steht. Mezze, Manakish und Taboulé - Die libanesische Küche steht für Leichtigkeit und Gastfreundschaft - das Autorenduo Lisa und Ziad Asseily, das selbst aus dem Libanon stammt - verwirklicht das in einem gelungenen Kochbuch.

ISBN: 978-3-8310-3734-6 - 24,95 EUR

Sizilien: Genießen wie auf Italiens sonnigster Insel

Die sizilianische Küche ist eine spannende Mischung aus unterschiedlichen Einflüssen: geprägt von den Arabern, Griechen und Spaniern. Man kocht bis heute noch viel frisches Gemüse und Fischgerichte. Die Autoren Katie und Giancarlo Caldesi durchreisten die größte Insel Italiens auf der Suche nach den besten Rezepten, die für die Authentizität und Originalität der Insel stehen. Das Buch liefert auch Wissenswertes zur Geschichte und den typischen Produkten Siziliens. Ein Kochbuch mit tollen Bildern über Sizilien, dass Lust auf Sommer macht.

ISBN: 978-3-8338-5946-5 - 29,99 EUR

Tom Heinzle: Grillen - das ganze Jahr

Grillfreaks wussten es schon immer. Tom Heinzle zeigt nun wie es geht: 365 Tage Grillgenuss! Er verrät, wie man saisonale, einfache Zutaten in besonderen Grillrezepten überraschend kreativ kombinieren kann - ob Zitronenhähnchen im Salzbett, geräucherte Forelle, Raclette, Tortillas oder Käsekuchen vom Rost. Dazu gibt es tolle Menü-Vorschläge und Ideen für die Vorratskammer: Mit eingemachten Zutaten lässt sich das Beste aus jeder Jahreszeit konservieren.

ISBN 978-3-8310-3640-0 - 24,95 EUR

Die Wissenschaft des Grillens

Nichts schmeckt besser als ein selbst gegrilltes Steak. Doch es geht noch weiter. "Meathead" Goldwyn betrachtet das Grillen als eine exakte Wissenschaft mit dem Ziel, das perfekte, auf den Punkt gebrachte Ergebnis zu erzielen. In seinem Buch liefert er fundiertes Grundlagen- und Expertenwissen, das jeder Griller kennen und verinnerlichen sollte. Anschaulich beschreibt er, wie der Grill und das Grillzubehör (Hardware), das Grillgut (Software) mit Rauch und Hitze optimal zusammenspielen, und räumt mit gängigen Mythen auf.

ISBN: 978-3-7423-0088-1 - 29,99 EUR

Der Käse-Atlas

Im vergangenen Jahr wurden fast 20 Millionen Tonnen Käse weltweit konsumiert. Das allseits beliebte Lebensmittel - sei es als Brotbelag, zum Überbacken oder als Käseplatte nach einem Menü - ist so vielseitig wie kaum ein anderes auf der Welt. Allein unser Nachbarland Frankreich besticht mit weit über 200 Sorten. Doch auch andere Länder mit Milchwirtschaft haben hervorragende und allseits beliebte Sorten zu bieten. Dieses Buch zeigt mehr als 410 Sorten aus mehr als 25 Ländern - von den Niederlanden über die Alpenländer bis in entfernte Regionen wie die USA oder Neuseeland.

ISBN: 978-3-8310-3848-0 - 24,95 EUR



Der Kaffeeatlas

Kaffee ist Genussmittel, Leidenschaft und Lifestyle. Immer mehr Liebhaber zelebrieren die Zubereitung von Kaffee auf ihre ganze eigene Art. Für alle, die Kaffee lieben und endlich mehr erfahren wollen über das braune Gold, seine Herkunft, Herstellung und schier unendliche Vielfalt, ist der Kaffeeatlas von James Hoffmann das konkurrenzlose Kompendium zum Thema Kaffee. Der Champion-Barista nimmt seine Leser mit auf eine Reise durch die ganze Welt der Spitzenkaffees.

ISBN 978-3-8338-4532-1 - 29,99 EUR

Kaffeeliebe

In Kaffeeliebe teilen die Pioniere des Spezialitätenkaffees in Deutschland, das roestbar-Team und die zweifache deutsche Barista-Meisterin Erna Tosberg, ihr fundiertes Wissen über Kaffee. Von den unterschiedlichen Zubereitungsarten bis hin zu Trends wie Cold Brew oder dem beliebten Espresso aus der Siebträgermaschine. Mit vielen Rezepten für Getränke auf Espressobasis: Americano, Affogato, Flat White oder Espresso Tonic. Ein schönes Buch für alle Kaffeeliebhaber von Britta Heithoff.

ISBN: 978-3-645-60612-7 - 39,95 EUR

How to Drink Gin: Vom Mixen und Trinken

Gin zählt zu den angesagten Spirituosen und die Zahl der Gin-Marken wächst ständig weiter. Dave Brooms Buch erzählt davon, wie man Gin am besten trinkt und genießt! Voller praktischer, faszinierender und unterhaltsamer Informationen rund um den Gin-Genuss, mit allen nur möglichen Gin-Stilen. In der kurzen Einführung in über 120 Gins lässt er die Leser teilhaben an seinen Entdeckungen und beschreibt, wie der jeweilige Gin wann, zu welchen Gelegenheiten und mit welchem Begleiter (von Tonic Water über Sicilian Lemonade bis Vermouth und Campari) am besten zu trinken ist. Rund 40 Cocktail-Rezepte bieten weitere faszinierende Geschmackserlebnisse. Gin ist mehr als nur Gin Tonic!

ISBN: 978-3-8338-5592-4 - 19,99 EUR